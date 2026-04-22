【ファミリーマート】で続々と追加されている、「新作スイーツ」を要チェック。発酵バターが香るタルトや菓子ブランド監修のマカロンサンドなど、さまざまなスイーツが勢揃いしているもよう。どれも美味しそうなので、思わず全部食べたくなるかも。今回は、完売前に味わってほしい、ファミマの新作スイーツをご紹介します。新作スイーツを買って、ほっと一息つきながら充実したおやつタ