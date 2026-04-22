今日4月22日(水)は、本州付近は高気圧に覆われおおむね晴れますが、西日本は夜から雨で、東日本は午後から雲が広がるでしょう。北日本は急な雨や雷雨、黄砂にも注意が必要です。西日本は夜は雨九州や中国、四国は次第に雲が広がり、九州は夕方以降、中国・四国は夜遅くにかけて広く雨となる見込みです。お帰りが遅くなる方は、雨具をお持ちください。近畿、東海、関東甲信、北陸は午前中を中心に晴れるでしょう。午後は雲に覆われ