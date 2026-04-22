FC東京の守護神キム・スンギュが語る4度目のW杯昨年6月にサウジアラビア1部アル・シャバブ・サウジからFC東京に完全移籍をしたGKキム・スンギュ。韓国代表の守護神としても活躍し、自身4度目となるワールドカップ出場を目指す青赤の守護神に現在の心境を聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真／全2回の第1回目）◇◇◇大怪我からの再出発を経て、3年ぶりにJリーグへの復帰を決断したスン