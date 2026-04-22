俳優の綾野剛（４４）が、磯村勇斗（３３）と「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の末澤誠也（３１）がダブル主演する映画「ｍｅｎｔｏｒ」（吉田恵輔監督、１０月１６日公開）に出演することが２１日、分かった。吉田監督のオリジナル脚本で１５年前に、無邪気な花火遊びが原因でアパートを全焼させた少年２人が大人になり、人生を見つめ直す。綾野は、かつて龍之介（磯村）と拓海（末澤）が起こした火災の被害者・埜本潤（のもと・じゅん