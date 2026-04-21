記事ポイント日本性機能学会の比較調査で、日本人既婚男性の性機能が1991年から2023年にかけて大きく低下したことが示されます。性交渉回数の減少、勃起硬度の低下、朝立ちの自覚低下が全年代で確認され、とくに30代後半から50代で顕著です。研究成果は国際学術誌『International Journal of Urology』に掲載され、生活習慣や社会環境の変化との関連にも注目が集まっています。日本性機能学会は、日本人男性の性機能がこの30年間で