伝説のアイドルグループ「キャンディーズ」の元メンバー・伊藤蘭の最新姿にフォロワーが驚いた。伊藤は２１日に自身のインスタグラムで「なぜか声を張る私気合い入れ前の気合い入れ、で」とコンサート舞台裏の動画を投稿。「＃大宮ソニックシティホール＃一昨日＃４月１８日土曜日＃開演１０分前の私」と明かした。伊藤はワンショルダーのブラックドレスを着用。ベルトでほっそりしたウエストも際立つ。コンサート当日の１