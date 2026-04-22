タレントのでか美ちゃんがABEMA的ニュースショーに出演した際に、京都男児遺棄事件を受けて自身の考えを語る場面があった。【映像】逮捕された養父・安達優季容疑者（37）京都・南丹市で安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、結希さんの父親、安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された。警察は死亡に至った経緯や動機など事件の全容解明を進めている。この事件を受けて、でか美ちゃんは「結希さんが亡くな