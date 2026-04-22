ホワイトハウスの当局者はバンス副大統領が21日のうちに、イランとの交渉のためパキスタンに向かうことはなくなったと明らかにしました。イランとの戦闘終結に向けた対面協議の新たな日程は今後、ホワイトハウスから発表される予定だとしています。