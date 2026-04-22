俳優・磯村勇斗とAぇ! groupの末澤誠也がW主演を務める映画『mentor』（10月16日公開）の追加キャスト、ティザービジュアル、予告編が解禁された。これに伴い、キャスト3人と吉田恵輔監督（※吉＝つちよし）のコメントが公開された。【動画】笑顔が増える拓海（末澤）と、不安定さが増す龍之介（磯村）、表情を失くす埜本（綾野）の静かな狂気が映し出された特報映像今作は、過去に囚われたまま大人になった2人の青年と、2人の