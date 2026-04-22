【ブンデスリーガ】フライブルク 2−1 ハイデンハイム（日本時間4月19日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）【映像】鈴木唯人、“神ターン”→一瞬でプレス回避フライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人が、途中出場から存在感を発揮。相手のプレスを回避する神ターンを見せた。フライブルクは日本時間4月19日に行われたブンデスリーガ第30節で最下位のハイデンハイムと対戦。ベンチスタートだった鈴木は、1ー1で迎えた69分