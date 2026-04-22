アメリカのトランプ大統領から、FRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に指名されたウォーシュ元理事が議会上院で証言しました。トランプ大統領から5月15日に任期満了となるFRBのパウエル議長の後任に指名されたウォーシュ元理事は21日、議会上院での承認を得るため、公聴会に出席しました。ウォーシュ氏は「金融政策に独立性は不可欠だ」と述べた一方、大統領や議員ら、「公職に選出された人々が政策金利について意見を述べることで