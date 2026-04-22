3度の高打点でライバルたちを圧倒した。BEAST Xの中田花奈（連盟）が4月21日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第1試合に登板。6万点超えの大トップで、チームを首位に押し上げた。【映像】赤3配牌に一発ツモ！中田花奈、圧勝を決めた倍満ツモ炸裂の瞬間圧巻の攻撃だった。当試合は起家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、EX風林火山・永井孝