NHK BSで30日、『極上！鉄道ごはん旅』（後9：15〜9：59）を放送する。俳優友達の常盤貴子と石田ひかりが、鉄道に乗って九州を旅する。【番組カット】豪華過ぎる！「36ぷらす3」懐石弁当を楽しむ常盤貴子＆石田ひかり常盤と石田は、豪華観光列車「36ぷらす3」、特急ソニック、レストラン電車「ザ・レール・キッチン・チクゴ」を乗り継ぎ、一泊二日で九州を巡る。列車自体の魅力、美しき車窓を堪能しながら出会ったのは、列車で