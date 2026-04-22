ダウンタウン・浜田雅功による新冠番組『浜田雅功とアスリート幸福論』第1弾が、5月17日（後1：55〜3：20／テレビ朝日系※一部地域を除く）に放送することが決定した。浜田にとってテレ朝での冠番組は、『浜ちゃんのこれが聖地や！』（2000年7月）以来、26年ぶり。『芸能人格付けチェック』（ABC朝日放送）で共演してきたヒロド歩美とタッグを組む。【写真】長年のコンビ感！軽快な掛け合いを見せる浜田雅功＆ヒロド歩美同番