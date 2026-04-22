◇プロ野球DeNA16ｰ9阪神(21日、横浜スタジアム)DeNAは14安打16得点と猛攻で阪神との初戦を制しました。猛打賞の活躍をした牧秀悟選手と勝又温史選手がヒーローインタビューに登場しました。牧選手は「すごくいい勝ち方出来ましたし、苦しいときに誰かが助けるっていうのが今日の試合で証明されたので、また助けられるように頑張りたいと思います」とコメント。第2打席では2ランホームランを記録しました。「まさか入ると思わなか