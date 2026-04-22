綾野剛（44）が、磯村勇斗（33）とAぇ！Group末澤誠也（31）のダブル主演映画「mentor」（吉田恵輔監督、10月16日公開）に、物語の鍵を握る存在、メンターとして出演することが21日、分かった。磯村と末澤が演じる2人が、15年前の夏に花火遊びで全焼させた隣のアパートの元住人で、火災で妻子を失い、自らも全身にやけどを負った男を演じる。オリジナル脚本を自ら手がけた、吉田恵輔監督（50）が、当初からメンター役にイメージし