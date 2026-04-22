Threadsで話題になっているのは、かっこよすぎるチワワの姿。名札とのギャップがありすぎる姿は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、「エクストラチワワｗ」「見れば見るほどイケメン」「唯一無二の存在！」などのコメントの他、4800件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：名札に『チワワです』と書いてある犬→全身を見てみると…脳がバグる『衝撃的な光景』】 「チワワです」の名札を付けた犬 Thre