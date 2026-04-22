ワンコが階段を下りる様子を撮影したら、個性的な動きを見せて…？あまりにもコミカルな階段の降り方が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で63万2000回再生を突破。「クセが強いw」「逆に器用」「爆笑した」といった声が寄せられています。 【動画：階段を下りる犬を撮影→『普通に下りるかな』と思ったら…陽気すぎる『まさかの光景』】 ワンコが階段を下りる様子を撮影 TikTokアカウント「deku_vani_roi」に投稿されたのは