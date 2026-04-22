2026年4月18日、俳優の仲里依紗が自身のYouTubeチャンネルを更新。地元に帰省する様子を公開した。 （関連：【画像あり】仲里依紗、地元・長崎へ帰省父が経営するセレクトショップを訪問） 仲はお笑いトリオ・ロバートの秋山竜次と『仲里依紗の長崎フリータイム』というローカル番組に出演しており、今回は撮影の裏側を紹介していくようだ。 やってきたのは、仲の地元である長崎。オープニング