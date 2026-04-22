「デカい」「近い」SNSで驚きの声石川県漁業協同組合は2026年4月20日、小木港の底引き網漁船の乗組員が、操業中に遭遇した海洋生物の動画を公式Xに投稿。注目を集めています。【映像】デカい！これが操業中の漁船が遭遇した「巨大な海洋生物」です小木港は富山湾に面した石川県能登町に位置し、全国有数のイカの水揚げ量を誇ります。小木港の底引き網漁船の乗組員が遭遇したのは、イルカやクジラではなく、最強の海洋生物と