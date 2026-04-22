成長を続けるモイセエフがファームで豪快弾を放った(C)産経新聞社ヤクルト期待の高卒2年目、モイセエフ・ニキータが4月21日にヤクルト戸田球場で行われた日本ハムとのファーム・リーグ戦に出場。第1打席でホームランを放ってみせた。【動画】「ガチで希望」「次回の1軍ではこれを見たいぞ」ファーム降格直後の打席で豪快弾！モイセエフが放った2号2ランの映像モイセエフは「2番・左翼」でスタメン出場。1回無死一塁で迎えた第1