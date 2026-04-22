米映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（アーロン・ホーバス、マイケル・ジェレニック監督、24日公開）日本語版プレミアム試写会が21日、都内で開かれた。サプライズで登壇した、共同プロデューサーを務める任天堂の宮本茂代表取締役フェロー（73）は、日本語版は日本人声優が演じる中、人気キャラのヨッシーの声を演じたのが、米俳優ドナルド・グローバー（42）ただ1人である理由を明かした。“母国”日本に先んじ