フジテレビは21日、都内の同局で「海外共同製作プロジェクト発表会＆10月期連続ドラマ制作発表」を行い、海外スタジオとの共同制作ドラマ「kiDnap GAME」を10月期に地上波連続ドラマとして放送すると発表した。フジ系のほか18の国と地域で放送、配信され、対象地域は今後拡大予定。香港と韓国のスタジオとの共同製作で、キャストには国内外のスターを起用している。企画を約3年前から始動させた加藤裕将プロデューサーは「スケール