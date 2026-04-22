歌舞伎俳優市川團十郎（48）が21日、「團菊祭五月大歌舞伎」（5月3〜27日、東京・歌舞伎座）での「助六由縁江戸桜」上演に向け、豊洲の魚河岸水神社を参拝した。助六を演じる役者は魚河岸へあいさつに出向き、舞台で使用する「江戸紫の鉢巻」を魚河岸会から贈られる。團十郎は「350年続いている文化、風習がなかなかない時代の中で、ちゃんと紡がれていることに重要性を感じました」と語った。いい男の代名詞である助六を演じるに