お笑いコンビ、令和ロマンの松井ケムリ（32）が21日、都内で初の単独著書「ナマケモノの朝は、午後からはじまる。」（23日発売）のサイン本渡し会を行った。動物をはじめ、魚類や昆虫など、生き物全般が大好きとあって、豊富な知識を生かした内容。本と相方の高比良くるまに関連して「天敵は？」と問われると「週刊誌ですかね」と話し、笑わせた。「背表紙に『松井ケムリ』って書いてある本があるというのは親孝行だと思うし、すご