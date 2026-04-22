関西を代表する名物パーソナリティー浜村淳（91）が21日、大阪市内で所属事務所社長の滝あつしの「還暦歌手デビュー曲『おとこ人生夢街道』発売パーティー」に出席した。車椅子に乗り、お祝いに駆けつけると「夢を抱くのは結構。もしかしたら出るかも」と年末のNHK紅白歌合戦出場に期待した。一方で、自身の体調について「あんまりよくないですね」。脳内出血の疑いで手術し、再度の手術を勧められたが「『手術はもうイヤ』と言