14歳のとき、大阪・釜ヶ崎でホームレスの人への炊き出しに初めて参加した川口加奈さん。「ホームレスになるのは自業自得」と思っていたものの、炊き出しでの出会いが彼女の人生を大きく変えました。19歳、ホームレス支援事業で起業するも仲間は去り、社会からは「怠け者の支援」と罵倒されることも。それでも彼女が「HUBchari」という独自の仕組みを作り、7500人以上の再出発を支えるに至った、15年間の泥臭い葛