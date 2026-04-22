神宮球場で行われた4月19日のヤクルト戦でも、ヤクルトのルーキーサウスポー・増居翔太を相手にわずか2安打に抑えられ、プロ初勝利を献上した巨人。チーム内では左腕への対応が改めて課題として浮上し、橋上秀樹オフェンスチーフコーチは、「対左腕へのアレルギーが深刻化しています。課題にはなっていますので、なんとかやっていきたい」とコメントしている。【写真】ファンが「仕事して」と切に願う、巨人・外国人の打撃コーチ