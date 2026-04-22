11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×INI¤¬21Æü¡¢8ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPULSE¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£CD¹ØÆþ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿MINI¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖAll 4 U¡×¤È¡ÖOURS¡×¤Î2¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÖAll 4 U¡×¤Îºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÃÓ¢®Íý¿Í¡Ê24¡Ë¤Ï¡ÖÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤âÁ´Éô¡¢¼«Ê¬¤Î°ìÉô¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢Á´Éô°¦¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤¤¤¦¶Ê¡£2ÈÖ¤Î¥é¥Ã¥×¤¬INIºÇÂ®¤°¤é¤¤Â®¤¤¤±¤É¡¢¶Á¤­¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¶Ê¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ì