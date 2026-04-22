【イスラマバード共同】米イラン協議の仲介国パキスタンのシャリフ首相は22日、トランプ米大統領の停戦延長表明について「外交努力に道筋を付けるための要請に応じてくれた」と謝意を示した。米イラン双方に停戦順守を呼びかけた。