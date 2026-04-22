タレントの鈴木奈々が４キロ違う“ビフォーアフター”を披露し話題を呼んでいる。２２日までに自身のインスタグラムを更新。「左の私が５０キロ、右の私が４６キロです！」と書き出すと、“５０キロバージョン”と、“４６キロバージョン”を並べて披露。「比べてみたら体型変わったよねどっちの自分も好き１５４センチ今は５２キロ」と現在の身長と体重も披露した。この投稿には「奈々ちゃんどちらもかわいいです」「い