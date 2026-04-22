JKAは21日、脇本雄太（37＝福井・94期）がG1日本選手権競輪（平塚、5月1〜6日）を負傷のため欠場すると発表。脇本は3月のウィナーズCで落車し、「右肩、背部打撲擦過傷」と診断され欠場が続いている。