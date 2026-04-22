女優山本美月（34）が21日、都内で行われた「ADワークスグループリブランディングおよび新CM発表会」に出席した。20年8月に俳優瀬戸康史と結婚し、23年5月に第1子を出産。家庭や育児と仕事のバランスは模索中で「長いセリフはいつ覚えれば良いんだろう。探偵役はしばらくできないかも」と悩みつつも、人生の資産は「家族と過ごす時間」と明かした。「公園で成長を感じられる瞬間もかけがえのないもの。家族と過ごすと幸せです」