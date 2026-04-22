バイきんぐ小峠英二（49）が21日、都内で「ヨード卵・光」新CM発表会に出席した。料理愛好家の平野レミ（79）とオムレツ料理にも挑戦。昨年6月に一般女性と結婚した小峠に平野は「夫は妻がご飯を作ったら『おいしいね』って言うべきよ」とアドバイス。小峠は「僕いつも言っていますよ」と明かし、「ドイツのホテルで出た朝食の目玉焼きがおいしくて、それを家で作りますね。妻も『おいしいね』と言ってくれます」と笑顔を見せた。