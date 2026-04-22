ホン・サンスの最新長編映画の試写会が行われる。だが、記者会見は含まれないという。【写真】“不倫関係”のホン監督とキム・ミニ、子を抱く姿が拡散ホン・サンス監督の最新作『彼女が帰ってきた日』（原題）のメディア・配給試写会は、4月28日にCGV龍山アイパークモールで開催される。ただし、当日は映画の上映のみで、通常行われる記者会見は実施されない。一般的に公開前のメディア・配給試写会では、監督や出演俳優が記者会見