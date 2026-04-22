東京・新宿区内の小学校で、はしかの集団発生があり、児童ら18人の感染が確認されました。東京都によりますと、新宿区内のひとつの小学校で、5年生16人、他の学年の児童1人、教職員1人の合わせて18人がはしかに感染し、いずれも、直近の海外渡航歴はないということです。このためこの小学校の5年生について、4月20日からの5日間、学年閉鎖となりました。都内の学校で、はしかにより学年閉鎖となるのは、2014年以来です。2026年、都