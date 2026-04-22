強盗事件の関係先として暴力団事務所を家宅捜索しました。強盗致傷容疑で家宅捜索されたのは、東京・港区にある指定暴力団住吉会系の組事務所です。2025年7月、横浜市の住宅で現金700万円などが奪われる事件があり、指示役らが逮捕・起訴されていますが、警察は、この組織が関係している疑いがあるとみて捜査しています。