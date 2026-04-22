家電量販大手のノジマは２１日、日立製作所の冷蔵庫や洗濯機などの家電事業を１１００億円で買収すると発表した。ノジマは一部の家電でプライベートブランド（ＰＢ）を展開しており、買収により商品開発力を高める狙いがある。一方、非中核事業の売却を進めてきた日立は、ＩＴサービスやエネルギー分野に経営資源を集中する。（鈴木瑠偉、中山知香）ブランドは維持日立子会社の「日立グローバルライフソリューションズ（ＧＬＳ