のちに有馬記念連覇などG1を4勝するスーパーホースの重賞初制覇。今、VTRで振り返っても、やっぱり強い。だが、のちのG1・4勝で見せた強さとは少々違う。3歳春とは思えぬうまさ、落ち着きを感じた。この一戦。藤沢和雄厩舎は3頭出し。岡部幸雄騎手（引退）はボールドブライアンの手綱を取ることとなり、1番人気シンボリクリスエスの手綱は武豊騎手に託された。ゲートが開く。3番枠から互角のスタートを切った。武豊騎手は内