「ミスSPA!2025」でグランプリを受賞。歯科衛生士としての顔も持つ、コスプレーヤー・るかが、21日発売の『週刊SPA!』（4月28日号）の人気企画「このあと、どうする？」に登場。物語の世界観を大胆に表現している。【別カット】ソファーにごろり美ボディをみせるるか同企画は作家・加藤よしき氏が手がけるシナリオをもとに、グラビアとストーリーを融合させた内容が特徴。今回は高円寺の居酒屋を舞台に、飲み友達として出会っ