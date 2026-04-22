21日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、好投を見せた森下暢仁のピッチングについて斎藤雅樹氏が解説した。森下はこの日、7回1失点4安打の内容で今季2勝目をマーク。斎藤氏が特に注目したのは初球の入りで、「打者27人中22人に初球ストライクを投げ込んでいた。積極的に攻める姿勢が好投につながった」と評価した。さらに「バックの守備もそれに応える形で盛り立てていた。本来の森下に比べると三振は少なかった