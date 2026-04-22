白いセダンが分岐直前で車線変更し激突首都高速道路（以下、首都高）は公式SNS「【公式】道路交通情報＠首都高」で、リアルタイムの交通情報のほか、実際の動画を用いた交通安全に関する投稿も行っています。そのなかでも、「車線変更時の注意徹底！のお願い」と題した動画は34万回の閲覧数を記録しています。いったい、どのような動画なのでしょうか。映像は首都高本線のジャンクション（JCT）を捉えた道路カメラの記録で