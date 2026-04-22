◆ 安定感光る2投手に高評価「やはり後ろが安定しないと勝ちに結び付けられない」日本ハムは21日、楽天と対戦し3−1で勝利した。先発の達孝太が7回1失点と好投し、8回は田中正義、9回は柳川大晟が無失点リレーを披露した。勝利の方程式確立に向けて、安定感が光る田中と柳川。21日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・斎藤雅樹氏は「やはり後ろが安定しないと、なかなかチームとして勝ちに結び付けられないの