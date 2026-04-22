この日のパフォーマンスを見る限り、コンディションは問題なさそうだ。現地４月21日に開催されたプレミアリーグ第34節で、三笘薫を擁する勝点47で９位のブライトンが、同48で６位のチェルシーとホームで対戦。３分にフェルディ・カドゥオール、56分にジャック・ヒンシュルウッド、90＋１分にダニー・ウェルベックが得点し、３−０で圧勝した。３日前のトッテナム戦で今季３点目を挙げながら、ピッチに座り込んだ後に途中交代