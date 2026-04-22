TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が22日、放送された。前週に続き、コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が「ナダルの監禁シリーズが『クイズ』をテーマに3年ぶりの復活！ターゲットを山奥へと誘き出し、声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝えて…正解＆脱出を目指す！」に登場する。ナダルは吉本興業東京本社から千葉県酒々井町の山奥に搬送され、プレハブ小屋に監禁された。「身代わりジェス