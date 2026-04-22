元ミス学習院グランプリで女優の松宮なつ（３５）が、夫で元サッカー日本代表でＪ１岡山のＤＦ立田悠悟（２７）との夫婦ショットを披露した。２１日までに自身のインスタグラムを更新し「嬉しい思い出」と２人で愛犬を抱いた写真を投稿。松宮は８日に３５歳の誕生日を迎えたばかりで、立田は自身のＳＮＳで「いつも支えてくれて本当にありがとう。２人で目標達成出来るように頑張っていこうねｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙ」