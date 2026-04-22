ドジャースは２１日（日本時間２２日）、調整遅れで負傷者リスト入りしている左腕Ｂ・スネル投手が２２日に傘下１Ａオンタリオでリハビリ登板すると発表した。肩の疲労で１５日間負傷者リスト（ＩＬ）に入っているスネルは４月末の同流を見据えて調整をすすめており、１１日にライブＢＰで今季初めて打者に対戦した。サイ・ヤング賞２度の左腕は昨季、開幕直後に左肩の炎症で離脱したものの、８月に戦列復帰後は１１先発で５