石田千穂が、4月20日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』18号グラビアに登場！ 石田千穂 ©菊地泰久／集英社 【プロフィール】石田千穂（いしだ・ちほ）2002年3月17日生まれ広島県出身血液型＝O型趣味＝映画鑑賞、卵焼き作り特技＝継続力、ら行言葉瀬戸内エリアを拠点に活動するSTU48の1期生。デビューシングルから10作連続で選抜入りし、センターを3回務めるな