高身長かつグラマラスなスタイルを持つ爽香が竹書房からイメージDVD『爽香あなたに一直線』を4月24日にリリースする。 爽香 ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 「グラビア界最強のアマゾネス」と称されるその肢体は、まさに圧巻。すべてが規格外に大きく、ダイナミックに躍動する肉体美からは、生命力に満ちた神々しさすら感じられる。 爽香 ©2026 TAKE SHOBO