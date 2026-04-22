飛ぶ鳥を落とす勢いのエバースも、伝説の「絶対にむせるポン酢」には勝てなかった!? 町田和樹（エバース）が盛大に口の中のものを噴き出す事態に……。 【TVer】「お前が連れてきたんやろ！」キャラ強すぎる「エバース軍」メンバーに上方芸人たちも困惑!? ことの発端は、上方漫才協会が主催する「第11回上方漫才協会大賞」を東京芸人であるエバースが受賞したことだった。これが気に入らな